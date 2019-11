Aasta põllumees: Järvik oleks ministriks hakkamise asemel võinud pensionile minna

„Mees peaks ise aru saama, kas ta on õige koha peal või ei ole. Olen temaga neli korda kohtunud ja iga kord on ta oma elulugu rääkinud ja öelnud, et ta pidi hakkama pensionile minema, aga siis tuli selline pakkumine,” viitas Klammer Järviku jutule maaeluministriks saamise kohta. „Selles suhtes saan öelda küll, et mees tegi vale otsuse ja oleks võinud pensionile minna.”

Klammer tunnistas, et põllumehed on ministri osas rahulolematust avaldanud just tema tegematajätmiste kohta. „Ta peaks ise aru saama sellest, et tuleb ikka õigete asjadega tegelda, mitte sellega, nagu just arutasime – niite purustamise seadustamise ja diislikütuse teemaga.” Ta polnud rahul, et minister teeb kiireid otsuseid ilma põllumeestega teemat arutamata.

„Mina arvan, et mees on nii kaua ministriametis olnud ja seda näinud, et tema peab ise selle otsuse tegema,” rääkis Klammer. „Ma ei hakkaks selles mõttes opositsiooniga kaasa minema, et nüüd on põhjus leitud. Palju seda ministrit üldse on, opositsioon lihtsalt ei lase ministril tööd teha.”