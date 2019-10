Mõned linnumehed ja ka pisi-imetajate eluolu jälgiv terioloog Uudo Timm ütlevad, et viimased aastad on löönud varasema suhteliselt ühtlase pildi segi. Varem sai rääkida arvukuse trendidest, mis kehtisid terve Eesti kohta, aga nüüd on piirkondlikud erinevused väga suured.

Nii annab putukate pooleltki tooni hoopis ohakaliblikas, kes pole kohalik liik, vaid rändaja.