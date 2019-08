Virumaa ja Jõgevamaa veerel oleva kuuesaja elanikuga Avinurme alevikus lööb laineid raamat, mille autor on kohaliku kooli inglise keele õpetaja Kristi Lõbu. Tegelikult on õpetaja Lõbu arvel juba kaks raamatut – “100 ideed õpetajale” ja “Veel 100 ideed õpetajale”. Esimene raamat on läbi müüdud ja kordustrüki ootel, teine osa uute ideedega saabub raamatukauplustesse sel nädalal.

Tundide huvitavaks muutmise võtteid koguv ja jagav õpetaja ei välista, et ka teisest raamatust ilmub kordustrükk.