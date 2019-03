Ajakirjanduse elutööpreemia pälvis Maalehe ajakirjanik Silja Lättemäe

Just tema oli see, kes pidi vastust andma, kui lehes ilmus Priit Pärna kuulus karikatuur „Sitta kah!“. Tagajärgedeta tegu tookord ei jäänudki — peatoimetaja Ilmar Rattus oli sunnitud Silja vormistama raamatukoguhoidjaks, et ei peaks teda lausa lahti laskma ja Silja saaks endist tööd edasi teha.

Oma kutsumuse Maalehes leidis Silja üsna kohe, kui oli lehes tööle asunud.

„Kui hakati talusid taastama ja algas maareform, läksin algaja põllumajandusajakirjanikuna Jänedale ühele koosolekule, kuhu talunikud olid kutsutud. Saal oli puupüsti täis, ainus vaba koht laval presiidiumis, kus istusid väga tuntud inimesed, kes selgitasid, kuidas maade tagastamine peaks toimuma,“ on Silja ise meenutanud.

„Istusin seal presiidiumis ja vaatasin inimeste nägusid. Poliitikud rääkisid väga huvitavalt, aga ka väga keeruliselt, inimeste ilmetest oli näha, et nad ei saa sellest jutust aru. Sel hetkel mõistsin, et minu missioon ajakirjanikuna on tuua spetsialistide, ametnike, poliitikute ja juristide tekst inimesteni selgelt ning arusaadavalt. Kirjutada lihtsas keeles, mida mõistetakse. Seda olengi püüdnud läbi aastate teha.“

Ajakirjanduse elutööpreemia määratakse inimesele, kes pikema aja jooksul on oluliselt edendanud Eesti ajakirjandust. Elutööpreemia suurus on 5000 eurot. Preemiat rahastavad ja nominendid valisid välja ajakirjandustaustaga eraisikud Hans H. Luik, Igor Rõtov, Toomas Leito, Jüri Ehasalu ja Margus Mets.

Sel aastal jõudsid Silja kõrval valiku lõppvooru Aime Jõgi ja Ester Šank. Ajakirjanduse elutööpreemia anti esimest korda välja 2016. aastal ning sellega on tunnustatud Väinu Rozentali, Peeter Raidlat ja Priit Hõbemäge.