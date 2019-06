Ajaloolane küüditamisest: kuritegu ja ohvrid on, aga süüdlasi pole

Eesti on jagamatu. Kus iganes küüditamist toime ei pandud, on see tegu käsitletav kogu Eesti vastu. Milles süüdistati näiteks Pärnu avaliku elu tegelast, kirjastajat Aleksander Jürimäed ja tema abikaasat Mariat? Meest süüdistati Eesti Vabadussõjast osavõtu ja naist iseseisvusmanifesti trükkimise pärast. Suuremat kuritegu kui Eesti riigi ja rahva teenimine ei suutnud kommunistid kellelegi süüks panna. Küüditamist aga ei mõelnud välja töölised ega talupojad. Seda tegid hästi makstud ja kõrgelt haritud kutselised kurjategijad. Paraku on nii, et Eesti ajaloos on kuriteod ja nende ohvrid, aga süüdlasi pole.

Pruuni katku levitajad rippusid võllas, punase katku omad aga sõitsid tõllas. Keegi ei saanud aga meid keelata oma kurjategijatele kohtumõistmise korraldamist, aga me pole seda teinud! Kommunistid on enda kaitseks nutikalt välja mõtelnud kõigile eitavat suhtumist sisendava sõnaühendi „nõiajaht“. See toimib tõesti püha lehmana. Jutt on enamasti tagantselja kohtupidamisest, aga see on vajalik kuritegudele hinnangu andmiseks.

Õrna hingeeluga endised kommunistid pole suvatsenud Eesti rahva ees oma kuritegude pärast vabandust paluda. Nii ei saa neile ka nende massiroimasid andestada. Pole ülearune uut süüdistavat raamatut välja anda. Sinna vaja koondada isikuliselt kogu kurjuse püramiid kohalikest pealekaebajatest läbi partei-, riigi- ja eriteenistuste koosseisude kuni Kremli isandani välja. Kõik on vaja avalikustada ja selle üle rääkida. Seda ikka selle nimel, et neid kuritegusid enam ei korduks. Kohale peab jõudma teadmine, et ükski kuritegu ja selle süüdlased ei jää paljastamata või karistamata - olgu selleks kohalik punane asotsiaal või mõne naaberriigi ülikooli audoktor.