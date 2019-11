AJATELG | Maaeluminister Mart Järviku prohmakate rida

4. juulil kirjutas Maaleht eksperimendist, mille käigus selgus, et Eesti maasika pähe turul müüdud marjades oli keelatud aineid. Sellega sai alguse suurt tähelepanu pälvinud maasikaskandaal, mille käigus näitasid Maalehe ajakirjanikud, kuidas Riia ööturult ostetud marjad ja köögiviljad muutuvad Eesti turgudele jõudes Eesti päritolu kaubaks (LOE LÄHEMALT). Tegu on ammu teada skeemiga, mida pole järelevalveasutustel õnnestunud katki hammustada. Minister Järvik oli skeemist kuuldes üllatunud ja rääkis, et tegu on uue skeemiga, millega ametnikud peavad hakkama võitlema.

18. juulil tegi maaeluminister koos ametnikega ootamatu kontrollreidi Balti jaama turule (probleemne koht, millele ka meedia viitas, oli hoopis keskturg). Järvik lubas kaamerate ees maasikat süües, et ametnikud võtavad rikkujad pihtide vahele. Siiani pole „mürgimaasikate” müügiga tuntuks saanud Sepakõrtsi talu kohta otsust langetatud, asja uurimine on veninud kuid.

19. septembril kirjutas Maaleht ministri ideest külvata maale 100 miljonit eurot noorte perede ja välismaalt tagasi pöördujate maale elama asumiseks. Maalehe küsimustele jättis minister Järvik vastamata.

Septembri lõpus lahvatas listeeriaskandaal.

2. oktoobril ütleb Mart Järvik, et veterinaar- ja toiduamet (VTA) ei ole talle esitanud tõendeid, et kalatööstuse M.W.Vool tooted oleksid kuidagi ohtlikud. Ta kaitses kalatööstust, käies välja hulga väiteid, mis osutusid hiljem valeks (faktid on üles loetletud SIIN).

25. oktoobril esitas Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees, reformierakondlane Urmas Kruuse Mart Järvikule teabenõude, milles nõudis välja kogu Järviku ning veterinaar- ja toiduameti listeeriaskandaali puudutava kirjavahetuse. Ministri arvates pole aga riigikogu liikmel õigust teabenõudeid esitada ja ta jättis andmed esitamata.