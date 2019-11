Ametist vabastatud kantsler Illar Lemetti: infot oli tegelikult veel, mis prokuratuuri mineku kaasa tõi

Kas minister Mart Järvik otsustas ise või tegid Mart ja Martin Helme suuremad valikud?

Minister on ikka see, kes ise teeb lõppotsused. Nõuandjaid võib olla erinevaid.

Te ei tahtnud, et minister Järvik maha võetakse?

Ma ei ole kunagi rääkinud ega tahtnud, et üks või teine minister maha võetakse. Need küsimused ei kuulu minu pädevusse. Ma olen kogu selles protsessis ainult juhtinud tähelepanu mõnele olulisele faktile. Sellega on minu roll piirdunud.

Ja siis kohe läksite prokuratuuri või see otsus küpses mingi aja?

Seal oli ka veel muud informatsiooni, mis selle mineku otsuse kaasa tõid.