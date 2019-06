“Kuidas nii läks, et ootame nüüd 1300 kaevuri koondamist?”

Maalehe küsimus on esitatud Jõhvis, 1950ndail ehitatud Eesti Põlevkivi peakontori ametiühingutoakeses.

“Ida-Virumaa on Eesti riiki toetanud miljonite eurodega, nüüd sooviksime neist osa abina tagasi,” kõlab ametiühingutoas. Miljonitega on tõsi taga, Eesti Energia tegevusraporti kohaselt teenis ettevõte 2018. aastal 106 miljonit eurot puhaskasumit.

Kui käivitub kogu Ida-Viru­maad haarav majandusliku allakäigu ahelreaktsioon, ei tea ametiühingki, mis võib toimuma hakata.