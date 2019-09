“Sullerid, kes keskturul opereerivad, on pehmelt öeldes pahased,” tõi põllumajandusameti peadirektori asetäitja Raina Mõttus välja tänavuse maasika­skandaali mõju. “Samas on hinnad kerkinud ja nii kallist toodangut turgudel septembri alguses ma ei mäleta. Ettevõtjale on see positiivne, tarbija jaoks mitte nii väga.”

Ta tunnistas, et petuskeemid turgudel on neile juba ammu teada, ka päritolumaaga vassimine ja kodumaise ning importkauba segamine ja kohaliku pähe müümine.