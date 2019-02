Andre farmi perenaine: vastuvõtule kutsutakse liiga vähe ettevõtjaid

Ta räägib, et vastuvõtul oli ettevõtjaid vähe ning põllumehi veel vähem. Kui kuuldi, et Erika ja Aivar on ettevõtjad, tunti huvi nende murede kohta ning uuriti, mida peaks riik teisiti tegema.

“Kui saadi aru, kust farmist me pärit oleme, saime päris palju endast rääkida. Õnneks või kahjuks Andre juustuarm kellelegi uudisena ei tulnud, öeldi, et söövad meie juustu,” räägib Erika. “Ettevõtjana kriibib hinge see, et ettevõtjate osakaal vastuvõtul järjest väiksemaks jääb. Paratamatult on ettevõtjad need, kes üldse raha toodavad, mille pealt riik toimib.”

Tänavu näis kohal olevat palju sotsiaalvaldkonna inimesi, kellele kahtlemata on ka tunnustust vaja, leiab Erika.

“Kui traditsioon jätkub, võiks see ju kuidagi rahvale lähemal olla. Poliitiline areen suhtleb ju koguaeg omavahel ning on nähtaval, võib-olla peaks mõtlema osakaalule, kelle jaoks see pidu on," ütleb naine.

Õhtul peolt hotelli jõudes arutasid aga Erika ning Aivar, et nad päris hästi ei saa aru inimestest, kes igal aastal vastuvõtul käivad.

“Ise pigem igal aastal seda tralli kaasa ei teeks. Samas võiks ju iga presidendi juurest korra läbi käia, kui traditsioon jätkub,” ütleb juustufarmi perenaine.