Angerjafestival toob kalasõbrad Võrtsjärve äärde

On iglusauna limonaadikohvik, hulk tänavakohvikuid. Kõige rahvarohkem on kindlasti kogu nädalavahetuse kestev angerjalaat, kus tegelikult saab osta teisigi Võrtsjärve kalu.

„Põnev ja uudne ja ma ei ole kuulnud, et Eestis varem sellist oleks toimunud, on paadilaat, kuhu saab tuua oma uued või vanad või ka ise tehtud või mis iganes paadid,” märkis Pihlak ja andis teada, et mõne päeva taguse info järgi on juba viieteistkümne paadi tulemisest juttu olnud.

Pühapäevase õhtu ja kogu festivali lõpetab Ulge puhkealal Jaan Tätte kontsert.

Angerjafestivalil septembri keskpaigas näitavad ka Võrtsjärve kalurid Uuno ja Astrid Piir oma Viinakingu talus, mida angerjast teha annab ja jagavad nippe hea roa saamiseks. Foto: Teevi Pihlak

Maalehega festivalile

Pihlaku kinnitusel on huvi esmakordselt toimuva angerjafestivali vastu suur ja nädala eest oli juba kaheksa bussitäit huvilisi end kirja pannud ja terveks päevaks tegevusi broneerinud. Sealhulgas ka Maaleht, pakkudes ainulaadset võimalust osa saada esimesest Võrtsjärve kuldkalale angerjale pühendatud festivalist.

Maalehe eriprogrammiga ühepäevane väljasõit Tallinnast pühapäeval 15. septembril kätkeb endas Maalehe grupile angerjatuba teadlasega, praktilist marineerimiskoolitust ning õhtust Jaan Tätte kontserti Ulge puhkealal. Piletite müük on alanud, täpsema info ja programmi leiab https://kampaaniad.ekspressmeedia.ee/ml-angerjafest