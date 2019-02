Anija vallavanem Arvi Karotam: vabariigi aastapäeva kontsert oli tõeliselt hea

„Varasemalt ei ole kontsert minus selliseid emotsioone tekitanud, pigem olen kriitiline olnud,” ütleb Karotam, kes on ka varem presidendi kutsel külalisena vabariigi aastapäeva kontserti ja vastuvõttu väisanud.

Eile lavalt ette kantu jättis talle aga väga positiivse mulje. Kuigi kõikide nüansside tabamiseks oleks vaja süveneda ja salvestus veelkord üle vaadata, möönab ta, et nähtu oli kena tervik - sisutihe ja kaasaegselt lavastatud.

Ka president Kersti Kaljulaidi kõne jättis Karotamile hea mulje, selles oli tema jaoks mitu selget sõnumit. Esiteks hoolivus ja hoolimine.

„Anija vallas on abivajajate toetamine ja inimestest hoolimine tänu tublidele sotsiaalvaldkonna töötajatele hästi korraldatud. Rõõmu teeb seegi, et üha rohkem vallakodanikke on valmis ulatama käe nõrgemate abistamiseks. Kiidan siinseid inimesi selles osas väga,” ei ole vallavanem tunnustusega kitsi.

Teine teema, mis talle kõnest südamesse läks, oli internetis vohav emakeelne vägivald kõigi nende vastu, kes midagi teevad.

„Mulle tundub, et osadel meie hulgast, neil, kes seda kurjust ja viha väljendavad, on puudu haritusest ja lugupidamisest oma rahva ja riigi vastu. Head inimesed ja head teod saavad väga sageli põhjendamatult negatiivse hoiaku osaliseks, mistõttu paljud targad ja edukad inimesed loobuvad avalikus ruumis sõna võtmast,” ütleb Karotam ning on samas nõutu – käskude ja keeldudega tema arvates vihakõnet pidurdada pole võimalik, aga kuidas seda teha, ei teagi. Võib-olla aitaks, kui ühiskonnas sel teemal avalik diskussioon tekiks?

Hea meel oli tal aga selle üle, et president kiitis Eesti majanduskeskkonda ja edulugu, mis on meile maailmas palju tuntust toonud.