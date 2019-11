Apteeker soovitab: kuidas hooldada nahka sügisesel ajal

Benu Apteegi kosmeetikakonsultandi Kreete Põlme sõnul tõuseb sügisesel perioodil nahahoolduses esiplaanile naha sügavniisutamine.

“Kuna jahedam välitemperatuur ja tuul muudavad naha kiiresti kuivaks ja ketendavaks, on oluline vahetada kerge tekstuuriga suvised kreemid rammusamate vastu. Toast õue liikudes muutub temperatuur märgatavalt, mistõttu tekib nahale punetus ning naha niiskustasakaal langeb,” selgitab Põlme.

Ta lisab, et kapillaaride laiendite vältimiseks tuleks toitvat kreemi nahale kanda vähemalt 30 minutit enne õue minekut.

Kosmeetikakonsultandi sõnul ei tohiks ka sügisel ja talvel unustada nahka päikese eest kaitsta.

“UVA- kiirgus, mis põhjustab naha vananemist, on aastaringselt ühe tugevusega ja mõjutab nahka ka sügisesel perioodil,” räägib Põlme.

Sügisel tuleks vahetada lisaks kreemidele ka muud nahahooldustooted nagu seerumid ja maskid niisutavamate vastu, et pakkuda nahale maksimaalselt turgutust.

“Sügisel on õige aeg hakata kasutama seerumeid, mis lähevad sügavamatesse nahakihtidesse ning pakuvad nahale sügavniisutust ja toitmist,” selgitab kosmeetikakonsultant.

Kuiva naha turgutamiseks sobivad hästi hüaluroonhapet sisaldavad tooted, mis aitavad nahas paremini niiskust säilitada. “Selle sügise trend on ka C-vitamiini sisaldavad seerumid, mis aitavad tugevdada nahakapillaaride seinu ning lisavad nahale sära,” lisab Põlme.

Igapäevase näonaha hoolduse juures on ülioluline naha regulaarne puhastamine. Seda on soovitatav teha kaks korda päevas - nii hommikul kui ka õhtul. Väga oluline on leida enda nahatüübile sobiv puhastusvahend, mis ei kuivataks nahka.