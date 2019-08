Argo Ideon: Balti kett viis MRP ebaõigluse inimeste teadvusse nii idas kui ka läänes

Ajaloolase Küllo Arjaka sõnul võtab selle, miks oli vajalik ka Balti kett kui MRP nii Nõukogude Liidu kui ka maailma teadvusse viimiseks, suurepäraselt kokku toonase rahvarinde liidri Edgar Savisaare mõttekäik, mis on esitatud Heiki Lindpere raamatus “MRP. Raske ülestunnistus”.

Kolm eri tehet

Savisaar: “Me tahtsime 1989. aastal suures poliitilises matemaatikas teha lahutamistehet. Selleks tuli meil maailmale näidata, mismoodi 1940. aastal oli teostatud liitmistehe. Ja selleks tuli omakorda avalikustada, mismoodi oli 1939. aastal läbi viidud jagamistehe – Euroopa jagamine, mille tulemusel sattus Eesti pooleks sajandiks Nõukogude okupatsiooni alla.”

Võimaluse Moskva poolt 1939. aasta kohta selline ülestunnistus teha andis Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressi valimine 1989. aasta kevadel. Sinna valiti kümneid saadikuid ka Eestist, sh mitmeid rahvarinde juhtfiguure, ehkki osa kohti said Eestist ka Nõukogude Liidu keskvõimu ideoloogia toetajad.

” Kuigi lääneriikide käsutuses ei olnud enne sõda salaprotokollide dokumenti, ei olnud mingeid illusioone sellest, mis tegelikult toimub.

Poliitiliselt üsna kirjus kongressis esitas osa Eestist valitud saadikuid ettepaneku moodustada komisjoni, mis tegeleks MRP salaprotokollide avalikustamise ja neile õigusliku hinnangu andmisega. Mihhail Gorbatšov andis nõusoleku ja juuni algul 1989. aastal komisjon moodustatigi, seda asus juhtima suhteliselt uuendusmeelne Moskva kommunistlik võimutegelane Aleksandr Jakovlev.

Esialgne lootus oli, et komisjon esitab oma järeldused juba MRP 50. aastapäevaks, 23. augustiks 1989, kuid juulis sai selgeks, et kuigi lõviosa tööd oli tehtud, on kokkuvõtete tegemine takerdumas. Balti kett tõmbas MRP teemale taas fookuse ja see pälvis laialdast tähelepanu ka lääne meedias.

MRP salaprotokollide avalikustamise ajalugu algas kohe pärast nende sõlmimist, isegi enne, kui Saksamaa jõudis 1. septembril 1939. aastal Poolat rünnata. Kuigi lääneriikide käsutuses ei olnud enne sõda veel salaprotokollide dokumenti, ei olnud mingeid illusioone sellest, mis tegelikult toimub. New York Times kirjutas juba 25. augustil 1939 ühe pealkirjaga: “Hitler teeb plaane Poola jagamiseks”, ja alapealkirja “Nõukogud ja Reich leppisid kokku ida asjus” all, et “kantsler Hitler võttis eile õhtul esimese sammu Danzigi liitmiseks Reichiga kui, nagu nüüd ausalt tunnistatakse, eelduse Poola jagamiseks ja kogu Ida-Euroopa ümberjagamiseks Natsi-Saksamaa ja bolševistliku Venemaa vahel”.

Salaprotokollide (Saksamaa ja Nõukogude Liit muutsid algset versiooni hiljem korduvalt) olemasolu ise sai kindlalt selgeks Nürnbergi protsessi käigus, ning 1946. aastal ilmusid nende tõlked USA ja Briti ajakirjanduses. 1980ndail levis lääneriikide pealinnades 23. augusti meenutamine aktivistide poolt nn musta lindi päevana. Nõukogude Liit samas protokollide olemasolu ei möönnud ja jätkas seda poliitikat 1989. aastani.

Rahvarinne lasi trükkida 150 000 Balti keti toetuskaarti, kus olid märgitud ajaloosündmused, mille tõttu kogunetakse. Algetapis ei nimetatud aktsiooni veel Balti ketiks, vaid esialgne nimi oli Balti tee. Toetuskaardi peamine mõte oli olla mälestusürik ühisest suurest ettevõtmisest. repro

Aktsiooni kolm teravikku

Ajaloolase Küllo Arjaka sõnul, kes on kirjutanud Balti ketist põhjaliku raamatu, oli sel sündmusel MRP avalikustamisele suur mõju.

“Sel üritusel oli kolm teravikku,” leidis Arjakas. “Üks oli suunatud itta Moskva poole, et raputada selle aktsiooniga Moskvat. Et kinnitada ka Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressi suunal, et MRP ja Balti rahvaste vabadus on tõsine teema.”

Teine teravik oli suunatud läände. “1989. aastal oli Mihhail Gorbatšov lääneriikides äärmiselt popp Nõukogude Liidu riigijuht. Gorbatšovi retoorika oli aga suunatud sellele, et need baltlased, kes tahavad Nõukogude Liidust lahkuda, on üks separatistlik grupp, kuid Baltimaade töörahva hulgad tahavad elada Nõukogude Liidus, mille uuendamine ja demokratiseerimine meil praegu käib.”

Kui aga ühel augustikuu õhtupoolikul kuni paar miljonit inimest ühtsesse ketti kogunes, näitas see ka läänele selgelt, et Balti rahvaste vabadusetaotlus pole mingi väikese seltskonna separatism.

Kolmas teravik oli Arjaka sõnul suunatud Eesti inimestele endile, sest rahvast ühendavates suurkogunemistes oli olnud mitmekuine vahe.

“1988. aastal toimus lauluväljakul mitmeid üritusi, aga 1989. aasta esimesel poolel nii suuri rahvast ühendavaid sündmusi ei olnud. Toimus küll sinimustvalge lipu heiskamine Pika Hermanni tornis Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril. Aga see puudutas eelkõige tallinlasi ja Harjumaa inimesi.”