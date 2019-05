Ärimehe tunnistus: Soome Anttila pettis Eesti riiki nelja miljoni euroga

“Alles 1996. aastal hakkasime Eesti riigile makse maksma, sinnamaani kauplesime makse maksmata,” ütleb Viljandi ärimees Tuula. "Eesti riik vaatas nagu töll pealt ja Eesti riigile laekus makse null. Silma pilgutamata. Võin seda täna öelda ilma, et läheksin kinni.”

Ta räägib Maalehele detailselt, kuidas see oli võimalik ning mismoodi samasuguse skeemi järgi jätavad välismaised veebipoed Eesti riigile praegugi maksuraha tasumata.

Oli see Anttila OY tarkus või riigi lollus?