Ta ei nimetanud, millised konkreetsed sammud on kavas ette võtta, kuid sõnas, et esialgu opereerib keskturuga senine omanik. “Suhtleme operaatoriga ja üritame teda abistada või suunata, et probleemid laheneksid.”

Keskturu endine omanik ja haldaja on Turukaubanduse AS, mida juhib Andrei Polištšuk.