Augusti lõpus toimub USAs Künni MM, kus võistlevad ka eestlased

Võistlused on augustikuu viimastel päevadel: 30.augustil teravilja kõrrepõllul ja 31.augustil rohumaal. Kokku osaleb seekord 27 erinevalt maalt 49 kündjat.

Võistlustele eelnevatel neljal päeval on kõigil võimalus atrade seadmiseks ja ametlikeks treeninguteks. Tavaliselt võistlevad kündjad oma traktorite ja atradega, sest kõigil on need oma soovidele ja oskustele vastvalt ümber ehitatud ja häälestatud.

Sellel aastal kasutavad Eesti mehed aga kohalike rendimasinaid, sest oma varustus ei jõuaks sealt Eesti meistrivõistluste ajaks tagasi. Selleks, et võõraid masinaid paremini häälestada, sõideti kohale juba kolm päeva varem. Täiendavaid harjutuspäevi kasutavad ligikaudu pooled võistkonnad, mõned on kohal kuni kaks nädalat varem.

Künni maailmameistrivõistlusi peetakse alates aastast 1953. Võistluste peaidee „PAX ARVA COLAT“ – „rahu põlluharimise teenistuses“ oli väga oluline tollel ajal ja on aktuaalne ka tänapäeval.

USA-s on künni MM toimunud varasemalt kolmel korral, viimati aastal 1988. Seal olid esmakordselt kohal ka meie kündjad ning Eesti mitmekordne meister Elmar Veski esines demokünniga. Järgnevast 1989. aastas alates on Eesti esindajad võistelnud pea kõikidel igal aastal erinevates riikides toimunud MM-el.

2019. aasta Eesti künnimeistrivõistlused toimuvad Kehtnas 4. ja 5. oktoobril. Selle võitjad esindavad Eestit järgmise aasta MM-l, mis toimub Venemaal Suzdalis 8.- 9. august 2020. Aasta hiljem 2021 on künni MM Iiri Vabariigis ja aastal 2022 esmakordselt Eestis Tartus koostöös Eesti Maaülikooliga 5.-6. augustil.