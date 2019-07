AVATUD TALUDE BLOGI | Tegevust jätkub kõigile – saab silitada lambaid ja kopaga kaevata

Avatud talude päev 2019

Erika Aasa imeilus keraamika Tormas, saadaval siinsamas, aga ka erinevatel laatadel.

Paremal Ares, vasakul Silentia - nii istuvad Inglise kodukakud Hindreku turismitalus oksa peal. Ares on rahulik, aga Silentia teeb kõik, et oma jala külge köidetud pael lahti saputada, nokkida, tõmmata... Tegelikult nad loduses ellu ei jääks, kuna inimeste sõbraks aretatuna ei oskaks nad endale süüa leida. Nii tulevadki nad söögiajaks koju tagasi isegi siis, kui vabadusihas minema lendavad.

Valgejõe Veinivillas saab degusteerida kohalikku veini pohlast, rabarberist, mustsõstardest, ploomist ja õunast, maiustada pannkookidega ja nautida jõekaldal duo MorDori kontserti. Kuuma ilma eest annab jahutust mõnus jõgi, kus sulistavad ka väiksed kalad.

Vahva masin Valgejõe Veinivilla õuel.

Unustage mobiilsed liikluskaamerad, Valgejõe Veinivillase juhatab kahejalgne teeviit!

Marimarta tomatid, peagi valmis!

Vahvad masinad Suuretüki talus! Linda-Liis käis külateel vuramas ja tema arvates on need ideaalsed sõiduvahendid suveks. Keskmine kiirus jäi 60 ja 90 km/h vahele. "Musta masinaga oli nii kiire sõit, et pisar tuli silma," ütles Linda-Liis.Piltidel on Jawa 354 (1958. aasta väljalase), Jawa 559 (1965. aasta väljalase), K750M (1967. aasta väljalase) ja GAZ-69 (1969. aasta väljalase).https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=248583

Marimarta Koimula külas Jõgevamaal. Siin kasvab kodumaine maasikas (kontrollitud!), põhiliselt ülimagus Polka. Maasikate all on suurusjärgus 11 hektarit ja korjamisel abiks paarkümmend ukrainlast, kes töötavad pildil näha oleval lavatsil. Tööpäev kestab siin hommikul seitsmest õhtul seitsmeni.Maasikaskandaali kommenteeris pererahvas nii: “Oligi aeg, et keegi selle käsile võtaks ja turg puhtaks saaks! Tõsised tegijad lõpuks võidavad positiivselt.”Lisaks maasikatele kasvatab Marimarta kolmes suurkasvuhoones tomateid. Marimarta on uksed avanud juba viiendat korda.

Kõrvalpõikena, Peipsi ääres suhteliselt vähe avatud talusid seekord, aga samal ajal käib meeletu torm suitsurääbisele. Soovijatehordid seisavad kella üheksast juba kalasabas ja ootavad väärt kaupa - suitsuahjud ei suuda ära teenindada.

Suureoja talu on hobitalu, mis on arenenud ning kasvanud koos pere lastega. Hobitalu eesmärk on näidata ning õpetada lastele elu maal ning pakkuda neile "tõelist" lapsepõlve.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1149133415293667&id=557156357824712&__xts__[0]=68.ARAAZJNAiiYE5pX9z9awJ69NUBEIHJtPG3q4d0j2fmbwN54QXO-qqZYIQHbPe9gQ8SBpp0vROGoSw-KxB6FWPyXNe0-2scK1a634GNKPuOs21bTm2bPgtgHYgrm_a9q47stMvrcyupa0w10skltRTQZPQ_e-IlPEfOzEfLGU0EESNawd7t2mCXdfVYyKX8uEY3aEDP-QtR4Yylt5h-gTHOD5jFMvr_JbxcSOWhXSo1BfogEPBvtrQebd4JGv6KrQzixIOkacLxQsDS2j3u47NlM9rscTh0KQQ5idn9uP60g5JaORD5NFHOXN9zEZg8x3gRZmOJZwRKLeekajsCoFlvYT1Q&__tn__=-R

Maailma kõige rahumeelsemad mesilased Mustvee külje all Sumila mesilas perepoja hoole all. Pildil emamesilase ümber korraga mõni tuhat mesilast. Siin peetakse Itaalia päritolu mesilasi, kokku ligi 300 taru (võrdluseks, suurimatel tegijatel üle tuhande). Sumila varustab oma meega ka restorane, samuti said siinset mett viimati maitsta näiteks Rally Estonia VIP-osalejad.Mesila on avatud talude mõlemal päeval, esimesel päeval käis siit läbi 80 külalist.

Meie suvereporter Linda-Liis sai Suuretüki talus esimest korda oma elus kopaga kaevata. Kel viieeurone kaasas, saab samuti oma oskused proovile panna.

Ehkki Habaja Viinavabrik on avatud ainult täna, läks esimene kärsitu külaline kohale juba eile.https://www.facebook.com/viinavabriku/videos/1290316971135440/?action_history=null&__xts__[0]=68.ARDGbcQbyXaYzIgkGn5f8mQYCQmABy9PxiaB83zj7mBYAWne02TjpM8D-KEUDyvSjCf5l1moeF3K4UdYjFQSauqwBrnZsLdOXLROggwn93kwXdCblbV7aJkVNK6pHfa1j7y12378Wl3HNV_ClGaE2DGwIQmBwbQpqZ22uACGkfKdRRWVTtI5SRJo3GpDIzqMGMRdQA28kuYBC56kMi22M_UWetCPFXEyoh5zKGy6qBjCMC0oZh6AA0KqmgTwz9HCGtILPlJdgQy9wY8hShn-SXWKWVsy8Rqz-HDBWF-GNbAgNA_Yd6qt8iUZJYoQg7E9VWhroI6oVsZ88S95&__tn__=-R

Peapiiskop Urmas Viilma külastas eile Püha Eelkäija Skiitat, mis selleks ajaks oli võõrustanud pea 500 külastajat.https://www.facebook.com/urmas.viilma/posts/2335157813468662#w=500

Lisaks perenaisele ootab külalisi ka Suuretüki talu loomapere. Talurahva rõõmuks rahvast juba koguneb.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=248579

Suuretüki talu perenaine ootab külastajaid. Talle on appi tulnud ka naabrid - kes aitab köögis, kes mujal.

Midagi küüslaugusõpradele! Kõlleste Garlic osaleb avatud talude päeval esimest korda ja kohapeal saab maitsta kohalikku toodangut - alustades tavalisest küüslaugust ja lõpetades hapendatud võrsetega. Lisaks saab tutvuda hoonete ja masinapargiga.https://www.facebook.com/KollesteGarlic/videos/370639256948926/

Nopri Talumeiereis saab aidata valida pisikestele vissidele nimesid.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=248577

Täna on avatud lausa 311 talu. Vaata kaardilt, kuhu suunas sammud seada!https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/kaart-vaata-interaktiivselt-kaardilt-kuhu-minna-avatud-talude-paeval?id=86841341#cxrecs_s

Siit näed veelgi fotosid avatud talude päeva avamiselt Maamehe golfi talus. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=248571

Vaata siit toredaid fotosid avatud talude päeva avaürituselt!https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/fotod-avatud-talude-paev-loodi-maamehe-golfiga-avatuks?id=86895669

Mullu tegi Malmi talust kuulsusrikka põgenemiskatse üks boamadu. Nüüd tegutseb siin eksootiliste loomade minizoo. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=248573

Kolotsi kitsekari annab sada liitrit piima päevas. Nii kitsepiimast kui ka lähedalasuvast talust ostetud lehmapiimast teeb peremees Mart juustu.https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/avatud-talude-paev-kolotsi-talu-sikk-tegi-kolme-paevaga-30-kitsele-pojad?id=86895253

Pärnumaal võib vaatama minna üht eriti ilusat aeda.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1307843812708390&id=259813770844738&substory_index=0#w=500

Värske suitsuahven!https://www.facebook.com/Kalakuningad/posts/2442751136014544:0#w=500

Isuäratav!https://www.facebook.com/kahvatukorts/posts/2581854955166995#w=500

Vändra metsas nauditakse raviprotseduure.https://www.facebook.com/joepuhketalu/posts/2423273794359969#w=500

Põlvamaa küünlakojas lõppes õnnetus tänu tuletõrjujate kiirele reageerimisele õnnelikult.https://www.facebook.com/wieracandles/posts/1646856772113580#w=500

Järvamaal võidab üks õnnelik endale jaanalinnumuna.https://www.facebook.com/jaanalinnufarm/videos/2331842677032937/#w=560

Valgamaal tegutseb nädalavahetusel tore meekohvik.https://www.facebook.com/saavasteloosmesi/posts/2287764108142012#w=500

Ida-Virumaal ootab teid tore pererestoran.https://www.facebook.com/ParnaPereresto/videos/431802520760274/#w=560

Ühest talust leidis Maaleht tegutsemas tuntud pankrotihalduri.https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/pulga-talu-peremees-martin-krupp-igas-kulas-peab-olema-keegi-kelle-tegemisi-algul-imeks-pannakse?id=86894963

Ilmaga läks täna tõeliselt hästi!https://www.facebook.com/marjavabrik/posts/2470822536271419#w=500

Kuidas permakultuuri viljelejatel läheb? Seda näeb Viljandimaal.https://www.facebook.com/Tammevald/videos/857374797970837/#w=560

Meister räägib, kuidas valmib õige kaerakile.https://www.facebook.com/maaleht/videos/473633470129444/#w=560

Mis sita pilmisega siin tegeldakse?https://www.facebook.com/maaleht/videos/640017649827060/#w=560

Maamehe golfitalu perenaine Karin Sepp ütles, et kui ministeeriumiga tuli juttu, et avatud talude päeva avamine võiks toimuda nende talus, siis öeldi ka seda, et seal võiks olla nunnutamiseks väikseid loomi. "Meil on tootmistalu ja ei käi loomade nunnutamist," oli Karin alguses kimbatuses. Kolm nädalat tagasi sündisid nende ühel lihaveisel aga kaksikud, pullipoiss oli isa moodi must ja lehmvasikas ema moodi hele. Nüüd ongi kolmenädalane Luise laval vaatamiseks ja nunnutamiseks väljas.

Milliseid kõnesid peab maaeluminister Mart Järvik? Kuula ise!https://www.facebook.com/maaleht/videos/364666434430596/#w=267

Maaeluminister Mart Järvik koos talu peremehe Tarmo Kokaga sõitsid kahehobusevankris kohale, et sündmus pidulikult avada."Ma polegi kunagi tõllaga niimoodi sõitnud," ütles minister, meenutades noorusaega, kui nende hobune punavõimude poolt ära võeti."On väga tore, et nii paljudele läheb korda maaelu ja loodetavasti saavad paljud innustust ka ise maale elama minna," rääkis minister. "Paljud lapsed ei tea, kust piim tuleb. Täna on selline päev, kui saab paljudes kohtades üle Eesti näha lehmalüpsi ja seda, kust piim tuleb."

Ametlikult avatakse seekordsed avatud talude päevad Maamehe golfi talus Võrumaal.Kuna kavas on ka sita pilmise ehk sõnniku viskamise võistlus, tegi ka maaeluminister Mart Järvik ses vallas käe valgeks."Sõnnikut olen ma elu jooksul küll ja küll visanud," kinnitas ta enne võistlusjoonele asumist. Nagu pildiltki näha, lendas sitt laias kaares.Minister ei saanud mööda minna ka maasikateemast ja kinnitas, et ametitele on antud karmid käsud olukorda turgudel kontrollimas käia. "Kavatsen ka ise seal ehmatamas käia ja teen seda lähiajal mitu korda. Kord peab majja saama, togin ise takka!"

“Laps ka on või?” tahtis keegi naine teada. Kuuldes, et neid koguni kolm, tehti järeldus, et ju on saanud mees siis kolm korda kodus magamas käia.https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/avatud-talude-paev-pihtla-ollekoogis-arge-ainult-kraane-tommake?id=86894039

Eve Demitševa Sepa talus Põlvamaal on vahva kahe auguga välikäimla. Mine koos sõbraga!https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=248549

Koertemõisas tutvuvad külastajatega neli huskykutsikat - Luno, Zaza, Freddy ja Motikas.

Paasiku koertemõisas Harjumaal toimuks nagu laulupidu. Parklas ning maantee ääres seisab sadakond autot ning sõidukeid suunavad kaks parkimiskorraldajat.

Saaremaal maitstakse ja kiidetakse siidist õllemaitset ning värsket rabarberikalja.https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/avatud-talude-paev-pihtla-pruulikojas-sa-ei-saa-sa-oled-autoga?id=86893827

Maardus elav Klara (vanust üks aasta ja üheksa kuud) tuli Võrumaale Kolotsi tallu koos vanemate ja kahe vanaemaga. Klarale meeldisid kõige rohkem traktorid ja mopeed. No ja kui sai peo pealt kitsi sööta, siis hakkasid ka kitsed kohe meeldima. Vanaema Leelo oli esimest korda avatud talude päeval ja talle tundus Kolotsi kitsetalu armsa väikese kohana. Vanaema Pille oli aga juba teist aastat ja teadis, mida oodata. Samas tunnistas ta, et nii väikese lapse kõrvalt üle ühe talu ei jõuagi külastada.

Saaremaa nunnad harivad põldu, peavad mesilasi ning ootavad külla.https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/fotod-saaremaa-nunnad-avasid-huvilistele-tavaliselt-varjatud-paigad?id=86893531

Parimad palad Eestimaast on avatud talud, nagu ütleb ka mõjukas kukk Porthos. Vaata toredat videot! https://youtu.be/VTQVfvPp0WU

Avatud talude päeval söö palju jaksad ;)https://www.facebook.com/NopriTalumeierei/posts/2985017171524664#w=500

Võrumaal Kolotsi kitsetalus väsis pooleteistkuune Johan juba ära.

"Kui oleme midagi ägedat tegemas, siis tahame seda ka teistele näidata," põhjendab peremees uste avamist veel ehitusjärgus hoones. "Vaata kui kihvt arhitektuur siin on, miks hoida seda vaid endale!"https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/avatud-talude-paev-siidrikojas-lastele-tehakse-vahukasse?id=86893275

Avatud talude päev saab piduliku alguse kell 14 Võrumaal Maamehe golfi talus, kus saab nautida meelelahutust ja kohalikku toitu.Muusikalise tervitusega astub üles Lasva Meeskoor ja tantsuga tervitab võimlemisklubi Janika. Kohapeal saab sõita hobukaariku ning ponidega ja mängida maamehe golfi, kehakinnituseks pakutakse koduleiba, veisekotlette otse grillilt, kaerakilet, saviahju pitsat ja kohalike Vana-Võromaa tootjate toodangut. Suu teeb magusaks Tordi Kiirabi ning üritusele paneb punkti Alen Veziko kontsert karjakoplis. Üritus on kõigile tasuta.Avaüritusel tervitavad külalisi maaeluminister Mart Järvik ning Põllumajandusuuringute Keskuse, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad.

Siidrikojas Põlvamaal oli juba kell pool üksteist kohal kümmekond inimest.

Kes tahab veenduda mahetootmise võimalikkuses, saab seda samuti sel nädalavahetusel teha.https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/nimekiri-avatud-talude-paeval-saab-kulastada-ka-ule-50-mahetalu?id=86893055

Kaardi järgi saab täpselt kohale sõita.https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/kaart-vaata-interaktiivselt-kaardilt-kuhu-minna-avatud-talude-paeval?id=86841341

Ära toida talus olevaid loomi või küsi selleks pererahva luba!https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/tosin-praktilist-soovitust-sel-nadalavahetusel-avatud-talude-paeva-kulastamiseks?id=86853729

Kõige rohkem talusid on sel aastal avatud Harjumaal (45), lisaks on rohkearvuliselt esindatud ka näiteks Pärnumaa (42) ja Saaremaa (32). Üle poole taludest ootab külalisi ka juba 20. juulil, kuid kõik talud on avatud pühapäeval, 21. juulil.https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/juulis-toimuval-avatud-talude-paeval-osaleb-ule-300-talu?id=86644143

Üle-eestilise avatud talude päeva eel näitavad TV3 “Suvised Seits­mesed” vaatajatele talutuuri kaheksas Eestimaa talus, mille seast rahvas saab valida oma lemmiku.https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/suvised-seitsmesed-kutsuvad-lemmiktalu-valima?id=86846491

Harjumaal tegutseva Valgejõe veinivilla perenaine kutsub külastajaid pühapäeval oma veine maitsma.https://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/unistus-veinivillast-sai-toeks?id=86853191

Kui Lääne-Virumaal Hõbeda meierei ees autost välja astuda, jookseb tulijaid kohe uudistama kümnekonna-pealine seltskond – tänavused talled, kes nüüd juba uudishimulikeks ja iseteadlikeks pubekateks kasvanud.https://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/hobeda-moisas-lobustavad-kulalisi-uudishimulikud-kitsed?id=86851781

Avatud talude päeval ootab külastajaid ka Viljandimaal Savikotil hoogsalt toimetav Noorte talu, mida peavad seitse Viljandimaa noort.https://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/noortetalu-2500-ruutmeetrisele-maalapile-mahuvad-nii-koogiviljad-marjapoosad-kui-malevlased?id=86767437

Hiiumaal Luidjal seisab maantee ääres värviline maja, mille hoovis on tsirkusetelk, puuskulptuurid ning värviliseks tuunitud auto.https://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/maal-elamiseks-ei-pea-kasvatama-kartulit-voib-teha-ka-tsirkust?id=86631181

Mulgi jaanalinnu talus Valgamaal on nii palju loomi ja linde, et nende arvu ei tea keegi.https://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/tallinnast-maale-kolinud-pere-tahame-naidata-et-maal-saab-elada?id=86508029

Põlvamaal Kuke talus saab katsuda, kas pehmema karvaga on kitse- või lambatalled.https://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/kuke-talus-pole-kukke-ega-kanu-kuid-saab-silitada-tallesid?id=86484951

Sel nädalavahetusel toimub juba viies üle-eestiline avatud talude päev. Päris algus tehti aga Järvamaal lausa kaheksa aasta eest.https://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/avatud-talude-paev-vaimustab-ka-tegijaid?id=85880407

Linnainimeste uskumatud juhtumused maal ehk kuidas nimetada sarvedega kitse ning kus asub lehma pesa.https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/armuelu-anatoomia-kas-pohjapoder-voib-kodukitsele-talled-teha-ja-ilves-kassile?id=85822981

Veel linnainimeste juhtumisi maal. Aediku luuk polnud veel päris lahtigi, kui kanaema talle kallale lendas. Päriselt ründas! Nii küüntega kui nokaga – veri tilkus kohe mitme koha pealt...https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/ohtlik-kana-tibude-puudja-sai-kaagutajalt-sugeda-nii-et-veri-valjas?id=85820447

Maaleht kogus viiendate avatud talude päevade eel kokku hulga kentsakaid muljeid ja vahvaid juhtumusi linnarahva enneolematutest seiklustest maal. Muide, kas teie olete juba looduse vastu vaktsineeritud?https://maaleht.delfi.ee/news/lehelood/koik/linnainimeste-uskumatud-juhtumused-maal-vabandage-aga-kuidas-lupsma-asudes-eristada-pulli-ja-lehma?id=85701613