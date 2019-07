Avatud talude päev | Hindreku talu veinikambris on esindatud kõik Eestis toodetavad veinid

"Eelmisel aastal oldi jah kurjad, aga viimane aasta on olnud väga tore," ütleb kogu ettevõtmise hing Tuuli Klementa, kelle külastajad leiavad Eesti veini kambrist elegantsetest pokaalidest veini pakkumas.

"Meie veinikambris on esindatud kõik Eestis toodetavad veinid," räägib Tuuli. Tema teada on Eestis kaheksa tuntud ja tunnustatud kodumaise veini tootjat. Tuuli on kõik nad läbi käinud ja müüb oma veinikambris kõikide nende toodangut. Just Hindreku turismitalust saab ka tervikpildi Eesti koduveinitootmisest. Lemmikuks ja eeskujuks peab ta Murimäe veinikeldrit. Omal tal küll viinamäge ei ole, ent rabarberipõld selleks, et tulevikus siidrit toota, on juba rajatud.

"Meil oli sel nädalal lastelaager ja pulm, täna siis avatud talude päev," tutvustab igapäevaelu maja perenaine Liivi Klementa.

Lisaks Eesti veinidele pakutakse Valgma külas tehtud käsitööõlut ja rahvuslikus stiilis tooteid müüb samas külas elav õmblejanna.

Avatud talude päev Hindreku talus Foto: Lii Sammler

