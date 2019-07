Avatud talude päev | Jaanalindude armuelus on kord majas

Täiskasvanud lindude aias hoiab korda uhke isalind. Vanim isalind pole siiski ainuvalitseja, (ühele isasele on jõukohane olla paariliseks maksimaalselt neljale emasele) aga korra järele vaatab just tema.

Nii ei lase ta nooremaid poisse liiga teha aastastele jaanalinnutüdrukutele, kelle jaoks on pere luua veel vara. Kui noorukid neile ligi tikuvad, saavad vana käest peksa, nii et vahel verigi lahti.

Kaheaastased neidised vaatab ka kõigepealt ise üle — et kuidas need tema uhkeldavale tiivamängule reageerivad ja kas usuvad, et võimas isane suudaks armutuhinas ka lendu tõusta.

Jaanalind saab pereloomisvõimeliseks kolmeaastaselt. Siis muneb ta kärmelt umbes kolmkümmend muna (osa neist kõrvaldab pererahvas muidugi ära), ema ja isa hauduvad vaheldumisi ning mõne aja pärast näevad ilmavalgust uued jaanalinnubeebid.