Avatud talude päev | Kukk röövis küülikutelt tähelepanu

„Meil käis siin lapsi, kes polnud elu sees elusat kukke näinud!“ teatas perenaine. „Nad olid suures vaimustuses. Seega pidime tegema ekskursiooni hoopis kanalasse, sest see oli kuumem atraktsioon kui küülikud.“

Aive Niilo rääkis, et oli valmis ka selleks, et laupäeval tuleb kõigest viis inimest. „Aastaid on reklaamitud seda kui pühapäevast üritust ja ma ei olnud kindel, kas laupäeval üldse kedagi tuleb,“ ütles ta.

Sellest hoolimata otsustas pererahvas talu mõlemal päeval avatud hoida. „Ettevalmistused algasid poolteist kuud tagasi, nii palju on vaeva nähtud, miks siis mitte kaks päeva lahti hoida,“ põhjendas perenaine.

Eile käis küülikutalus 200 inimest ja täna on perenaise sõnul olnud külastajaid pooletuhande ümber. „Eile õhtul olin väsinud, aga õnnelik, mul on suurepärane meeskond, külanaised abiks, see on kogukonnaüritus,“ rääkis perenaine.