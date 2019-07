Avatud talude päev | Nagu ooperimaja keset sood

"Ma pole harjunud nii palju rääkima, väsitav, aga tore. Ainult rõõm on näha, et inimesed tulevadki ja tahavadki teada ja näha. Ja sa räägid… see on suur fun!" põhjendab ta.

Mida külastajad teada tahavad saada? "Ikka selliseid praktilisi asju: kuidas me siin maal elame, kas me kunstist elatume, ega meil siin külm ole, kas meil igav ei ole," räägib viinaköögi peremees. "Võibolla on see ebaharilik, et kunstnikud siin elavad, see oleks nagu ooperimaja keset sood. Aga meil pole vahet, kus me kunsti teeme, meil on olnud linnas erinevaid ateljeesid, aga looduses on väga hea maalida."

Kunstnike paar tegutseb Kuusalu vallas Kõnnus kuuendat aastat, jagades sealjuures peale kodu ja ateljee ka maale. Teisisõnu, nad maalivad koos ühele lõuendile. "Nii et intiimne tegevus see maalimine," möönab kunstnikuhärra. "Vahepeal tülitseme ka, aga õnne protsent on valdav. Kui see enam ei toimi, siis enam ei tee!"

Miks see koht? „Siin on ruumi nii maalimiseks kui elamiseks,“ põhjendab Sven Saag. „Mõni maal on üle kahe meetri kõrge, siin on see luksus, et saame korraga kümme maali seinale panna."

