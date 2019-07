Avatud talude päev Siidrikojas – lastele tehakse vahukasse

"Nüüd me enam palgatööd ei tee, ajame oma asja," ütleb Sulev Nõmman pooleli olevat ehitist näidates. Plaan on tänavune õunasaak uues hoones mahlaks ja siidriks teha. Vana hoone jäi väikseks ja uus võimaldab tootmismahtu suurendada. Mullune toodang oli 50 000 liitrit jooke.

"Kui oleme midagi ägedat tegemas, siis tahame seda ka teistele näidata," põhjendab peremees uste avamist veel ehitusjärgus hoones. "Vaata kui kihvt arhitektuur siin on, miks hoida seda vaid endale!"

Lisaks siidritele, mis on võitnud erinevatel konkurssidel mainekaid auhindu, valmistatakse ka mulliga naturaalset õunamahla nimega Äpu. Uudistooteks on aga mulliga jook lastele, mis kannab nime Vahukass – seda on nii õuna- kui ka õuna-vaarika maitsega.

Siidrikoja logol on stiliseeritud kotkas. Peremees selgitab, et Valgjärve valda kolides mõtlesid nad, kuidas ennast kohaliku kogukonnaga siduda. Kuna konnakotkas oli Valgjärve valla vapilind, pandigi ta logole. "Pärast valdade ühinemist oleme Kanepi vallas, ei tea kas peaks logo muutma," viskas ta nalja.

Siidrikojas käis eelmisel aastal avatud talude päeval 1500 inimest. Tänavu on nad avatud kahel päeval ja ootavad veelgi rohkem rahvast. Kaasa saab osta kogu nende tootevalikut või mekkida seda kohapeal avatud baaris. Lisaks tehakse huvilistele ringkäik tootmises. Kehakinnitust pakkuma on tulnud Priidu burksid.

Mõlemal päeval toimuvad ka kontserdid. Laupäeval esineb kell 14:00 ja 18:00 mustlasdžässarite ansambel Titoks, aga pühapäeval annab kell 13:00 ja 15:00 kontserte Siidrikoja House Band.

