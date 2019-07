BLOGI | Avatud talude päev sai laupäeva hommikul hoo sisse

Avatud talude päev 2019

Eve Demitševa Sepa talus Põlvamaal on vahva kahe auguga välikäimla. Mine koos sõbraga!https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=248549

Paasiku koertemõisas Harjumaal toimuks nagu laulupidu. Parklas ning maantee ääres seisab sadakond autot ning sõidukeid suunavad kaks parkimiskorraldajat.

Saaremaal maitstakse ja kiidetakse siidist õllemaitset ning värsket rabarberikalja.https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/avatud-talude-paev-pihtla-pruulikojas-sa-ei-saa-sa-oled-autoga?id=86893827

Maardus elav Klara (vanust üks aasta ja üheksa kuud) tuli Võrumaale Kolotsi tallu koos vanemate ja kahe vanaemaga. Klarale meeldisid kõige rohkem traktorid ja mopeed. No ja kui sai peo pealt kitsi sööta, siis hakkasid ka kitsed kohe meeldima. Vanaema Leelo oli esimest korda avatud talude päeval ja talle tundus Kolotsi kitsetalu armsa väikese kohana. Vanaema Pille oli aga juba teist aastat ja teadis, mida oodata. Samas tunnistas ta, et nii väikese lapse kõrvalt üle ühe talu ei jõuagi külastada.

Saaremaa nunnad harivad põldu, peavad mesilasi ning ootavad külla.https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/fotod-saaremaa-nunnad-avasid-huvilistele-tavaliselt-varjatud-paigad?id=86893531

Nagu ütleb ka mõjukas kukk Porthos, parimad palad Eestimaast on avatud talud. Vaata toredat videot! https://youtu.be/VTQVfvPp0WU

Avatud talude päeval söö palju jaksad ;)https://www.facebook.com/NopriTalumeierei/posts/2985017171524664#w=500

Võrumaal Kolotsi kitsetalus väsis pooleteistkuune Johan juba ära.

"Kui oleme midagi ägedat tegemas, siis tahame seda ka teistele näidata," põhjendab peremees uste avamist veel ehitusjärgus hoones. "Vaata kui kihvt arhitektuur siin on, miks hoida seda vaid endale!"https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/avatud-talude-paev-siidrikojas-lastele-tehakse-vahukasse?id=86893275

Avatud talude päev saab piduliku alguse kell 14 Võrumaal Maamehe golfi talus, kus saab nautida meelelahutust ja kohalikku toitu.Muusikalise tervitusega astub üles Lasva Meeskoor ja tantsuga tervitab võimlemisklubi Janika. Kohapeal saab sõita hobukaariku ning ponidega ja mängida maamehe golfi, kehakinnituseks pakutakse koduleiba, veisekotlette otse grillilt, kaerakilet, saviahju pitsat ja kohalike Vana-Võromaa tootjate toodangut. Suu teeb magusaks Tordi Kiirabi ning üritusele paneb punkti Alen Veziko kontsert karjakoplis. Üritus on kõigile tasuta.Avaüritusel tervitavad külalisi maaeluminister Mart Järvik ning Põllumajandusuuringute Keskuse, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad.

Siidrikojas Põlvamaal oli juba kell pool üksteist kohal kümmekond inimest.

Kes tahab veenduda mahetootmise võimalikkuses, saab seda samuti sel nädalavahetusel teha.https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/nimekiri-avatud-talude-paeval-saab-kulastada-ka-ule-50-mahetalu?id=86893055

Kaardi järgi saab täpselt kohale sõita.https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/kaart-vaata-interaktiivselt-kaardilt-kuhu-minna-avatud-talude-paeval?id=86841341

Ära toida talus olevaid loomi või küsi selleks pererahva luba!https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/tosin-praktilist-soovitust-sel-nadalavahetusel-avatud-talude-paeva-kulastamiseks?id=86853729

Kõige rohkem talusid on sel aastal avatud Harjumaal (45), lisaks on rohkearvuliselt esindatud ka näiteks Pärnumaa (42) ja Saaremaa (32). Üle poole taludest ootab külalisi ka juba 20. juulil, kuid kõik talud on avatud pühapäeval, 21. juulil.https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/juulis-toimuval-avatud-talude-paeval-osaleb-ule-300-talu?id=86644143

Üle-eestilise avatud talude päeva eel näitavad TV3 “Suvised Seits­mesed” vaatajatele talutuuri kaheksas Eestimaa talus, mille seast rahvas saab valida oma lemmiku.https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/suvised-seitsmesed-kutsuvad-lemmiktalu-valima?id=86846491

Harjumaal tegutseva Valgejõe veinivilla perenaine kutsub külastajaid pühapäeval oma veine maitsma.https://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/unistus-veinivillast-sai-toeks?id=86853191

Kui Lääne-Virumaal Hõbeda meierei ees autost välja astuda, jookseb tulijaid kohe uudistama kümnekonna-pealine seltskond – tänavused talled, kes nüüd juba uudishimulikeks ja iseteadlikeks pubekateks kasvanud.https://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/hobeda-moisas-lobustavad-kulalisi-uudishimulikud-kitsed?id=86851781

Avatud talude päeval ootab külastajaid ka Viljandimaal Savikotil hoogsalt toimetav Noorte talu, mida peavad seitse Viljandimaa noort.https://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/noortetalu-2500-ruutmeetrisele-maalapile-mahuvad-nii-koogiviljad-marjapoosad-kui-malevlased?id=86767437

Hiiumaal Luidjal seisab maantee ääres värviline maja, mille hoovis on tsirkusetelk, puuskulptuurid ning värviliseks tuunitud auto.https://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/maal-elamiseks-ei-pea-kasvatama-kartulit-voib-teha-ka-tsirkust?id=86631181

Mulgi jaanalinnu talus Valgamaal on nii palju loomi ja linde, et nende arvu ei tea keegi.https://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/tallinnast-maale-kolinud-pere-tahame-naidata-et-maal-saab-elada?id=86508029

Põlvamaal Kuke talus saab katsuda, kas pehmema karvaga on kitse- või lambatalled.https://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/kuke-talus-pole-kukke-ega-kanu-kuid-saab-silitada-tallesid?id=86484951

Sel nädalavahetusel toimub juba viies üle-eestiline avatud talude päev. Päris algus tehti aga Järvamaal lausa kaheksa aasta eest.https://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/avatud-talude-paev-vaimustab-ka-tegijaid?id=85880407

Linnainimeste uskumatud juhtumused maal ehk kuidas nimetada sarvedega kitse ning kus asub lehma pesa.https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/armuelu-anatoomia-kas-pohjapoder-voib-kodukitsele-talled-teha-ja-ilves-kassile?id=85822981

Veel linnainimeste juhtumisi maal. Aediku luuk polnud veel päris lahtigi, kui kanaema talle kallale lendas. Päriselt ründas! Nii küüntega kui nokaga – veri tilkus kohe mitme koha pealt...https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/ohtlik-kana-tibude-puudja-sai-kaagutajalt-sugeda-nii-et-veri-valjas?id=85820447

Maaleht kogus viiendate avatud talude päevade eel kokku hulga kentsakaid muljeid ja vahvaid juhtumusi linnarahva enneolematutest seiklustest maal. Muide, kas teie olete juba looduse vastu vaktsineeritud?https://maaleht.delfi.ee/news/lehelood/koik/linnainimeste-uskumatud-juhtumused-maal-vabandage-aga-kuidas-lupsma-asudes-eristada-pulli-ja-lehma?id=85701613