Coop avab nelja nädalaga viis uut kauplust

Kokku on Coop tänavu avanud kaheksa uut kauplust ning põhjalikult renoveerinud või uuesti nullist üles ehitanud kuus kauplust.

„Ühistulise kaubanduse mõte ongi investeerida teenitud tulu tagasi kaubandusvõrku, sest meil ei ole tuumikinvestoreid või suuromanikke, vaid me kuulume sõna otseses mõttes klientidele endile ehk 75 000 ühistuliikmele,“ ütles Coop Eesti Keskühistu juht Alo Ivask.

„See on ka põhjus, miks meil on võimalik nii palju kaupluseid pidevalt ehitada või uuendada – meil ei teenita kasumit selleks, et seda investoritele maksta, vaid selleks, et meie piirkondlikud ühistud saaksid tagada kaubanduse olemasolu Eesti erinevates piirkondades,“ lisas Ivask.

2018. aastal ehitasid või renoveerisid Coopi ühistud ca 20 kauplust ning samas suurusjärgus on investeeringute plaanid ka järgmiseks aastaks.

„Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis 2020. aastal avame samuti kaheksa uut kauplust ning olulise uuenduse läbivad rohkem kui kümme kauplust. Näiteks Coop Saaremaa ehitab Orissaares endise kauplusehoone asemel täiesti uue ning kuna tegemist on piirkonna ainsa kauplusega, käivitas Coop ehituse ajaks tasuta bussiliini Orissaarest Liivale ja tagasi,“ lisas Ivask.

Viies uues kaupluses on müügiala kokku ligi 8000 ruutmeetrit.

Tartu piiril Märjas avati Coop Konsum 9. novembril

Mõisavahes 14. novembri

Jõhvis avatakse Coop Maksimarket 29. novembril

Peetri alevikus avatakse Coop Konsum 3. detsembril

Narva-Jõesuus 5. detsembril