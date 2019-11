Eaka metsaomaniku Hiiumaa metsas oli plaanis veel suurem röövraie. “Tädi pidi ära surema. Ei uskunud enne kui nägi.”

Eelmisel esmaspäeval sai Ain Voogla teada metsavargusest oma tädi metsas Luidjal. Kohe teatas ta juhtunust nii politseile kui Rootsis elavatele sugulastele, kirjutab Hiiu Leht.

94aastane Amanda Mast ja tema poeg Ando Eeri Mast tulid kolmapäeval Stockholmist Hiiumaale, et teha politseile metsavarguse kohta avaldus.

“Tädi pidi ära surema. Ei uskunud enne kui nägi. Tal on käimisega raskusi, ei kuule, silmanägemine on kehva — inimene on peaaegu sada aastat vana…,” rääkis Ain Voogla laupäeval värske raielangi serval seistes.

Metsavarguse teate peale tuli esmaspäeval kohale politsei­patrull. Parajasti käis langil metsamaterjali autodele laadimine, kaks autot oli juba koormaga, üks veel tühi ning esialgu keeldusid autojuhid veo katkestamisest.

Metsavargusega tehtud kahju suuruseks hinnati esilagu 100 000 eurot. Metsa ülestöötajad aga ei kavatsenud piirduda Luidjal asuva Peedo kinnistuga, raieks oli ära tähistatud veel 7–8 hektarit Amanda Mastile kuuluvat metsa, mis asub kaugemal.

Juhtunust saab pikemalt koos politsei selgitustega lugeda SIIT.