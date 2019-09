Eelmisel aastal istutati Eestis rekordilised 33,3 miljonit puud

Rahvusvaheline IPCC kliimateadlaste raport toob välja, et Eesti kliimavöötmes on metsade raiumisel ja uute puude istutamisel positiivne mõju kliimamuutustele. Seda põhjusel, et eriti intensiivselt seovad õhust süsinikku noored, alles kasvavad puud. Juhul kui raiutud puudega asendada näiteks nafta- või betoonipõhiseid tooteid, on kasu keskkonnale suisa mitmekordne.

Eesti maismaast on pool kaetud metsaga. Looduskaitse all oleva metsa poolest on Eesti Euroopas esirinnas - kaitse all on veerand metsamaast.