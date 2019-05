Eesti 100 innustab ja eurorahad toetavad - linnasüdamete uuendamise projekti ei saa enam pidama

Tegelikult sai 15 Eesti linna keskuse uueks loomise projekt ehk moodsa avaliku ruumi kujundamine nende linnade südametesse idee tasandil alguse juba 2012. aastal. Just siis läks EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa arhitektide liitu ja uuris, mida nood oleksid valmis Eesti Vabariigi suure juubeli puhul tegema.

Eesti Arhitektide Liidu ettevõtmise “Hea avalik ruum” programmijuht Kalle Vellevoog on seda meelt, et piirkondlikel keskustel, nende mainel ning sealsel elukeskkonnal on umbes 50 km raadiuses täita oluline roll linnastumise, Eesti tingimustes aga lausa pealinnastumise kui mitte peatamises, siis vähemalt aeglustamises.

Vellevoog tegi ära põhjaliku eeltöö, tõestamaks must valgel meie üha süvenevat ääremaastumist ja senise riikliku regionaalpoliitika läbikukkumist.

