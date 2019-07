Eestlastele annab Rootsi turul eelise nõuetele vastav kvaliteet ja kiire töö ehitusplatsil. Kuna Rootsi hindab üha rohkem rohelist mõtteviisi, on seal hakatud puitu betoonile eelistama ja arendajatel lasub juba maad ostes sageli kohustus ehitada majad puitkarkassiga.

Siiani on rootslased mugavalt läbi ajanud standardsete betoonelementidega ja see võib anda eelise Eesti paindlikumatele puitmajameistritele, kes on valmis kliendi soovidele rohkem vastu tulema ja saavad juba planeerimisjärgus “rohelise lainega” arvestada.

Ent neilegi laienevad uue aja reeglid, mis Eestisse pole sellisel kujul veel jõudnud.