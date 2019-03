Eesti kalatootja oma firma pihta sihitud süüdistustest: meie seadsime tingimused, aga taanlased omavolitsesid ja rikkusid neid

"Taanlased tegid meile ettekirjutise, mis oli väga halbade tulemustega. Praegu saan faktidele tuginedes kinnitada, et meil ei juhtunud midagi. Otsisime kaua, aga eelmisel neljapäeval leidsime nende endi etiketi, kus nad näitavad selgelt, et nad eksivad tingimustega," ütleb Mati Vetevool ja viitab, et taanlased rikkusid külmaahelat.

"Pildistasime taanlaste kujundatud etiketti, kuhu on kirjutatud säilimistemperatuur null kuni pluss viis kraadi. Siin aga on must-valgel meie kehtestatud säilitamistingimused: null kuni pluss neli kraadi, tarvitada 48 tunni jooksul pärast paki avamist."

Külmaahela graafik on Vetevoolu sõnul väga lihtne, sest listeeria kasvab 4,3 kraadi juures ja kõrgemal temperatuuril. Sellepärast ongi M.V. Wool toodangu tingimustes seatud temperatuuri ülempiiriks neli kraadi, sest sellel temperatuuril on listeeria kasvutingimused minimaalsed.

"Euroopas pole kõikidele toodetele ühtseid toiduainete säilitamise eeskirju ja ettevõtjad peavad need ise välja töötama. Meie seadsime tingimused, taanlased aga omavolitsesid, muutes meie nõusolekuta temperatuuri," on Mati Vetevool pahane.