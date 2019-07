Eesti Külade XIII Maapäev keskendub kogukondade ja omavalitsuste vahelisele koostööle

Ilusa ilma korral on kõik huvilised oodatud tervitama kell 17.30 algavat Maapäeva rongkäiku, mis viib Räpina aianduskooli juurest tuletõrjeväljakule. Just seal toimubki avatseremoonia ning Aasta küla väljakuulutamine. Kell 20 astuvad Räpina kirikus üles Tõnis Mägi ja Põlva Muusikakooli keelpilliorkester Riivo Jõgi juhatusel.

„See on Kodukandi kingitus kõigile küladele ja ühtlasi lõpuakord ligi kolm aastat kestnud EV100 sündmustele ja projektidele,“ ütles Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk. Ta lisas, et kontserdil on oodata ka toredat üllatust. Korraldajad on tänulikud annetuste eest, mida saab teha kohapeal noorte muusikute ja kiriku toetuseks.

Eesti Külaliikumise Kodukant korraldataval Maapäeval osaleb ligi 400 inimest – enamik neist maakondade delegatsioonides, aga paljud tulevad kaasa elama ka oma kodukülale, sest kõigi maakondade Aasta küla kandidaatide seast saab vaid üks üleriigilise Aasta Küla 2019 tiitli. Mitmed organisatsioonid annavad küladele ka eriauhindu, lisaks pärjatakse Maapäeval seekord ka Põlvamaa kaunimate kodude omanikud.

Teisel päeval annab Sulev Valner ülevaate haldusreformi tulemustest ning riigi, valdade ja külade esindajad arutlevad teemal „Tugev küla ja tugev omavalitsus loovad tugeva riigi“. Sellele järgnevates teemakodades kirjutatakse üles tähtsamad mõtted Maapäeva manifesti jaoks.