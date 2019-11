Eesti maanteedel katsetatav uus karistusmeede pälvis The Economisti tähelepanu

Septembri lõpus kirjutas ERR Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) rakendatavast nn rahunemispeatusest, mis kestab vastavalt rikkumise tõsidusele 45 - 60 minutit.

Mainekas Briti nädalakiri The Economist kirjutab, et eksperimendiga soovitakse näha, kas ajaline kadu on vastutustundetute juhtide ja kasvavate liiklusõnnetuste vähendamiseks mõjusam kui rahalised karistused.

Eksperiment on osa PPA ja valitsuse koostööprogrammist, millega soovitakse leida rohkem innovaatilisi lahendusi avalikes sektoris.