“Mahe on praegu Eestis siiski rohkem eluviis,” tõdeb Eesti Maaülikooli aianduse osakonna dotsent Ulvi Moor. Mahetalud on väiksed, kasvatavad palju eri kultuure ja neil on sageli oma lambad, kelle sõnnikut nad saavad väetisena kasutada. Ta kummutab arvamuse, et mahetootmises taimi ei väetata.

“Ega talunikud ja farmerid ei pritsi sellepärast, et lihtsalt pritsida, vaid pritsitakse siis, kui tekivad probleemid,” ütles Paavo Otsus. “Pritsitakse selleks, et marju kaitsta.” “Kõik räägivad mürkidest, aga need ei ole mürgid, vaid taimekaitsevahendid,” rõhutas maasikakasvataja. “Inimene tahab saada ilusat ja maitsvat marja, mitte koledat ja putukate poolt ära söödut.”