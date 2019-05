Eesti Panga president MADIS MÜLLER: tööjõu vaba liikumine on kindlasti Eesti huvides

Kas Eesti on globaliseerumisest võitnud või kaotanud?

Me oleme ikka väga selgelt võitnud. Meie sissetulekute kasv suuresti ongi läbi selle tulnud. Me oleme suutnud Eesti majandust ümber korraldada sel moel, et saame Eesti kaupu ja teenuseid edukalt müüa teistes riikides. Sealt see meie jõukus lõpuks saab ka tulla.

Kas võiks ette kujutada Eesti majandust, kus toodame ja kasvatame kõike ise ja see, mis väljaspool toimub, meid palju ei huvita? Milline Eesti majandus siis oleks?

Põhimõtteliselt on seda võimalik ette kujutada, aga see muidugi oleks päris õudne. Kindlasti oleksime väga palju vaesemad võrreldes olukorraga, kus võime välismaailmaga avatult kaubelda.

Vaba tööjõud on Eestis sisuliselt otsas. Kust siis saada Eesti majanduse arenguks tööjõudu?