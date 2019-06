Eesti rahvatants Berliini moodi – tantsivad sakslane, prantslane, islandlane

Liivi Tõnuri andis teada tantsurühma Berliini Tuljak kohta: „Laulu- ja tantsupeole tuleme ootusärevusega, rõõmuga ja paljud meist kodumaaarmastusega, sest jah, Eestimaa on ikka meie kodumaa olenemata välismaal viibitud aastatest.

Kuus rahvust



Tuleme uhkustundega, et oleme suutnud huvi eesti rahvatantsu vastu äratada paljudes inimestes, kes tõenäoliselt iialgi ette kujutada ei osanud, et sellise kurioosumiga tegelema hakkavad. Nimelt on meie grupis lisaks eestlastele ka sakslased, prantslane ja islandlanegi.

Lisaks on meiega varem tantsinud ameeriklased ja hispaanlased. Isegi Tallinna Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonna asejuht ja majandusosakonna juhataja Martin Langer on meiega trenni teinud!

Samas tuleme tänulikult, sest meil on palju, mille üle tänulik olla. Oleme tänulikud oma treenerile, kes ennastsalgavalt, igasugusest tasust loobununa meid mitte ainult ei ole õpetanud, vaid ka motiveerinud ja innustanud on. Oleme tänulikud Eesti Vabariigi Suursaatkonnale Berliinis ning Berliini Annedore-Leber Kutsekoolile, kes meile oma ruume tasuta kasutamiseks on lubanud ning saatkonnale ka rahvariiete laenamise eest.

Suur tänumeel

Ääretult tänulikud oleme ka 7. juuli kontserdi "Ühendusmaa on Eestimaa" eestvedajatele. Võimalus tantsida pikalt ja hoolega õpitud tantse Vabaduse väljakul aitas saada üle südamevalust, mis kaasnes tantsupeolt väljajäämisega.