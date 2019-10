Eesti start-up eAgronom võitis Euroopast parima noore ettevõtte auhinna

„Meid tõeliselt inspireeris eAgronomi lugu ja Robini suur tahtejõud ja soov tegeleda ühe maailmas oleva väga olulise probleemiga – jätkusuutlikkus põllumajanduses,“ kommenteeris AmCham EU tegevjuht Susan Danger. „eAgronomil on tugev ärimudel ja neil on ka suur laiem mõju ühiskonnale. Meil on väga hea meel, et saame toetada selliseid noori ja andekaid ettevõtjaid, sest just nemad on ju Euroopa majanduse tulevik.“

JA Euroopa tegevjuht Caroline Jenner märkis, et juba seitsmendat aastat on JA Euroopa ja Ameerika Kaubanduskoja koostöös välja antava auhinna eesmärk olnud varustada rohkemaid noori vajalike teadmiste, oskuste ja toega, et saada sama edukaks nagu eAgronom. „Siinjuures on oluline näidata, et juba varases eas saadud oskused õpilasfirmade programmist on rajanud tee hilisemaks edukaks karjääriks.“

Ameerika Kaubanduskoja Euroopa Noorte Ettevõtjate auhinda antakse välja koostöös Junior Achievement Euroopaga ning selle eesmärk on innustada ja toetada noorte ettevõtlikkust. Võitja pälvib rahalise toetuse 10 000 eurot ning aasta pikkuse perioodi vältel mentorlust Ameerika Kaubanduskoja tunnustatud liikmetelt.

eAgronomi kõrval pääses finaali ka teine Eesti ettevõte Edumus, mis vahendab eksperte koolidesse õpetatama ning Hispaania ettevõte Biofy, mis toodab kasutatud plastikust kütust.

Auhinna rahvusvahelisse žüriisse kuulus Euroopa Komisjoni peadirektor keskkonnaalal Daniel Calleja-Crespo, AmCham EU tegevjuht Susan Danger, Euronews’ist Joahanna Gill, Ameerika Ühendriikide Missioon Euroopasse tegevjuht Mark Libby, Bulgaaria europarlamendi liige Eva Maydel ning UPS Euroopa president Lou Rivieccio.

Ameerika Kaubanduskoda Euroopas (AmCham EU)



AmCham EU esindab Euroopa suunal tegutsevaid USA ettevõtteid kauplemise, investeerimise ning konkurentsi teemadel. Eesmärgiks on tagada kasvule orienteeritud ettevõtluseks ja investeerimiseks sobiv kliima. Koda vahendab Atlandi-ülest suhtlust ja probleemide lahendamist, mis võiks mõjutada ettevõtlust ning loob paremat riikidevahelist mõistmist. USA investeeringud 2018. aastal Euroopas ulatusid üle 2 miljardi euro, mis otseselt toetas 4,8 miljonit töökohta.



Junior Achievement Euroopa (JA Euroopa)



JA Euroopa on Euroopa suurim ettevõtlus- ja majandusalaste haridusprogrammide pakkuja ning õpilasfirmade programmi läbiviija. Möödunud õppeaastal õppis JA programmide järgi kokku 4,2 miljonit õpilast 40 riigis.