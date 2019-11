Eesti teaduse populariseerimise elutööpreemia pälvis Ain Kallis

Teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil sai peapreemia Huvitava Bioloogia Kooli loodushariduslike multikate „Miks? Miks? Miks?" projektijuht Helen Pikkat. Multikate sari aitab nii eelkooliealistel kui ka vanematel lastel omandada uusi teadmisi lihtsalt selgitatult, kuid faktitäpselt.

Teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest trükisõna abil pälvis peapreemia „Keemia õhtuõpiku“ autor Jüri Liiv.

Teise preemia said kõige pisematele mõeldud teadusraamatu „AHHAA!” autor Els Heinsalu ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia artiklisari „Milleks meile alusteadused?“. Erinevate valdkondade teadlaste sulest on Postimehe teadusportaalis „Heureka“ selle aasta veebruarist alates ilmunud juba 16 artiklit, mis on pälvinud suure lugejaskonna tähelepanu.

Parima uue algatuse eest teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel anti välja peapreemia Eestimaa Looduse Fondi ja Tartu Ülikooli rahvateaduse kampaania „Eesti otsib nurmenukke!” eest, eestvedaja Silvia Lotman. Kampaania käigus panustasid huvilised teadusesse kokku ligi 1700 vaatlusega.

„Auhinnatute seas joonistub välja see, et kuigi loodusteaduste populariseerimine on meil väga kõrgel tasemel ja laialt levinud, saab rõõmuga tõdeda, et on ka mitmeid teadusvaldkondi koondavaid tegevusi – nagu näiteks Eesti Noorte Teaduste Akadeemia alusteaduste artiklisari ja eestikeelse Vikipeedia arendamine. Lisaks hõlmab auhinnatute tegevus kogu elanikkonda alates eelkooliealistest kuni vanavanemateni,“ ütles teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk.

Eesti teaduse populariseerimise auhindadega tunnustatakse silmapaistvaid teaduse populariseerijaid ning innustatakse teadusest ühiskonnas rohkem rääkima ja kirjutama.

Konkursi auhinnafond on 21 500 eurot. Auhinda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning seda annavad koostöös välja Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusagentuur.