Eesti Vabaõhumuuseumisse jõuab peagi kaasaegne puidust tehasemaja

SA Eesti Vabaõhumuuseum juhatuse liikme Tanel Veeremaa sõnul on valmimisjärgus museaalhoone esimene näide 21. sajandi alguse puitarhitektuurist muuseumi jätkuvalt arenevas kogus.

„Praegusel hetkel moodustavad muuseumi väärtusliku maa-arhitektuuri kollektsiooni ligi 80 mõnest viimasest aastasajast pärit hoonet. Oma arhitektuursete lahenduste, materjalikasutuse, töövõtete ja esteetikaga peegeldavad need hooned oma ajastut. Kaasaegse tehasemaja püstitamisega astutakse esimene samm uues kontseptsionaalses suunas näidata vabaõhumuuseumis ka kaasaega. Nagu omaaegsed talumajad, saab täna moodne elu- ja kontorihoone juba mõnekümne aasta pärast ajalooks“, sõnas Veeremaa. „See, et kõnealune hoone valmib tänu ühes sektoris tegutsevate ettevõtete ja organisatsioonide heale koostööle ning ühisele panusele, on eeskujuks tervele Eestile“, lisas Veeremaa.

Kaasaegne puitmaja jõuab vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri kogusse Eesti puitmajasektori ja Puiduklubi MTÜ ühise kingitusena.

Puiduklubi MTÜ juhatuse esimehe Argo Sauli sõnul on puitmajatootjatel kingitust üle andes põhjust uhkust tunda. „Tähistame 31. augustil üheskoos partneritega Puitmajaliidu väärikat verstaposti – 20. juubelit – ning just sel päeval saame sümboolselt üle anda näidishoonete kompleksi, milles tegevust alustav kompetentsikeskus aitab puitmajade tootmise valdkonda kodumaal laiemalt teadvustada ja väärtustada.“

Hoone esimesel korrusel avatakse EAS-i kaasrahastusel valminud näituseruum, kus saab tutvuda puidusektori tausta ja edulooga ning puitehituse tehnoloogiate ja arhitektuursete lahendustega. Kuni kompleksi lõpliku valmimiseni saab näitust külastada eelneval kooskõlastamisel, kirjutades visit@tehasemaja.com.