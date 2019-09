Eesti veebipoodides müüdi sel suvel 26 erinevat keelatud taimekaitsevahendit

Kodulehtede ülevaatuse käigus leidis põllumajandusamet 26 erinevat vahendit, mida ei ole registris ning seega ei tohi neid ka reklaamida ega müüa.

Kõige enam oli keelatud toodetest müügis Roundup Garden. Tegemist on herbitsiidiga, mida võib küll veel kasutada kuni 2020. aasta juulini, kuid müüa seda toodet enam ei tohi.

Enamikul kodulehtedest, kus taimekaitsevahendeid reklaamiti ja müüdi, puudus toote juures meeldetuletus, et enne kasutamist tuleb lugeda etiketti ja järgida ohutusnõudeid.

See märge puudus 20 korral ning oli lisatud pigem üksikutel juhtudel. Kuid see on väga oluline meeldetuletus, sest just etiketilt saab täpse info, kuidas vahendit korrektselt ja ohutult kasutada.

Ebakorrektsusi leidus ka toodete nimetuse puhul. Turule lubatud taimekaitsevahendi nimele on tihti lisatud tähe- ja numbrikombinatsioone, mis olid jäänud märkimata, kuid see on osa ametlikust nimest. Tooteid tuleb esitleda õige nimetusega, et ei tekiks segadust ega väärkasutamise võimalust. Mõne toote erinevus peitubki ainult lisatud tähtedes või lühendites. Seega on oluline ka ostmisel jälgida, et valitud toote nimi on korrektne. Vale nimega presenteeritud toodete puhul on ka oht langeda võltsitud toote ohvriks. Võltsitud toodete toimet ega mõju ei oska aga keegi ennustada.