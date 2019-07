Eestimaa Looduse Fond paneb vikatiga niitmise oskuse proovile

Niitmisvõistlusel on neli eraldi arvestust: neiud, noormehed, mehed ja naised. Eelvoorud toimuvad 12.15–14.30 ühe minuti võistluse formaadis. See tähendab, et võistlejal tuleb ühe minuti jooksul niita etteantud laiuses (1,5 m) võimalikult pikk maa. Tähtis on, et niidetud ala oleks kvaliteetne, vastasel juhul tulemust kirja ei saa. Ala kvaliteetsust hindab kohtunik.

Igast kategooriast pääsevad finaali viis parimat niitjat. Igale finalistile on ette nähtud ala, mis tuleb niita võimalikult kiiresti, kuid võimalikult kvaliteetselt. Kohtunikud hindavad kvaliteeti ning lisavad ebakvaliteetse töö eest tulemusele lisaaega. Võitjaks saab kõige kiirema lõpptulemuse saavutanu igas kategoorias. Niidetava ala suurus on noortele 5x5 meetrit ja täiskasvanutele 10x10 meetrit. Võistlusel osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine.

Oma oskusi on proovile panema oodatud ka esimest korda niitjad ning vikatitelgis õpetatavad Avo Rosenvald, Priit Kukk ja Siim Kuresoo käsitsi niitmise jaoks vajalikke oskusi.

Pärimuspäeval saab tutvuda ka pärimuspillide ja looduskaitsega. Valmistada saab kasetohust esemeid, õppida roopilli valmistamist ja läbida parmupilli mängimise algõppe. Lastealal toimuvad mängud ja võistlused.