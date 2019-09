Eestis on kõige popim automark Volkswagen

Eestis vuravate sõidukite keskmine vanus on 12,3 aastat. Kõige uuemad sõidukid on kasutusel Tallinnas ja Harjumaal, kus oli kokku 322 621 sõidukit keskmise vanusega 10,5 aastat.

Kasutusealt järgnesid Harjumaale Tartumaa 82 471 sõidukiga, mille keskmine vanus on 12,6 aastat, ja Läänemaa 13 915 sõidukiga, mille keskmine vanus on 12,7 aastat.

Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Raplamaal, Järvamaal ja Viljandimaal jääb sõidukite keskmine vanud 13–14 aasta vahele.

Saaremaal, Valgamaal ja Jõgevamaal aga 14–15 aasta vahele.

Kõige eakamad sõidukid on kasutusel Võrumaal (keskmine vanus 15,4 aastat), Hiiumaal (15,5 aastat) ja Põlvamaal (15,8 aastat).

Eesti kõige popimat automarki Volkswagen on kokku 86 922 sõidukit. Nendest omakorda on kõige sagedasem Volskwagen Passat Variant (15 293 sõidukit).

Volkswagenile järgnevad tootjatest Toyota 58 343 ja Audi 46 058 sõidukiga. Konkreetsetest automarkidest on teisel kohal Toyota Avensis 15 011 ja Škoda Octavia 13 790 sõidukiga.

Eesti 741 329 sõidukist on bensiinimootoriga 370 887 ja diiselmootoriga 367 630 sõidukit. Lisaks on meil 4381 elektriautot ning 3472 sõidukit on liigitatud muid kütuseliike kasutavate alla.