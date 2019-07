Eestis süüakse maasikaid nii, et must maa järel

Lennart Käämer ml@maaleht.ee RUS

Maasikad valmivad teist aastat järjest varem ning inimesed kipuvad nende varumist vanast harjumusest liiga hilja peale jätma. Argo Ingver

Tänavu on üks neist aastatest, mis maasika­lembeseid põhjamaalasi rõõmustab – marju jagub ja hinnad on head. Kasvatajad on aga kurvad ja ennustavad ette suuremat miinust.