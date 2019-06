„Toorvorstid on tehtud sealihast, kus on rasvaprotsent üle 20, aga kurbusega pean tunnistama, et inimesed kes grillivad, ei otsi väga sealihast dieettooteid,” selgitas Horm. „Need, kes tahavad madala kalorsusega asja, grillivad kana või äärmisel juhul välisfileed. Pakume ka välisfileest toodet, kus rasvaprotsent on kuskil seitse, aga no ei ole erilist kaubanduslikku menu, tundub et eesti tarbija on klassikalist usku.”