Ehitame Rail Balticut, aga maaelu edendanud kohaliku raudtee ajalugu ei tunne

Enam-vähem korda tehtud kunagine turbatööstuse juhtkonna maja, kus asub püsiekspositsioon, kontor ja äsja remonditud kohvik, kuulub Pärnu linnale ja sellega otseselt probleeme pole. Küll aga jookseb riivamisi läbi muuseumi väliala haldusreformijärgne halduspiir Pärnu linna ja Põhja-Pärnumaa valla vahel. Kas sellest sai kaks aastat tagasi enne reformi räägitud, et nihutatagu piiri nõndamoodi, et üks asutus jääks ikkagi ühe omavalitsuse piiresse, aga nagu Mehis Helme nendib, ei olnud kellelegi huvi ega aega sellega tegeleda.

Eesti Muuseumraudtee Lavassaares Foto: Tanel Meos

Kes tunneks rongiliikluse hingeelu?



Nüüd ollakse Lavassaare raudteemuuseumis eelkõige mures sellepärast, et kord juba loodud ja korda tehtud asjad hakkavad kätte ära lagunema.

Aastal 1924 ehitatud veduridepoo hoone seda sõna otseses mõttes juba teebki – katus jookseb läbi ja vahelagi ähvardab sisse variseda. Remontimiseks kuluks 40 000 eurot, aga ei riik ega ükski teine asutus, kel paatoslikult võiks ju olla huvi Eesti raudteeajaloo hoidmise ja tutvustamise vastu, pole juba aastaid suutnud muuseumiraudtee tegemistele ega isegi hädapäraste remonditööde toetamisele õlga alla panna. Ainus, kes tegevustoetust jagab, on Pärnu linn.

„Ma olen kaks korda teinud PRIAle projekti, kaks korda kirjutasin muinsuskaitse ametile projekti, et depoo katus on kriitilises seisus ja vajab kordategemist. Kõigil neljal korral näidati põhimõtteliselt ust,” paiskab Mehis Helme oma meelepaha välja. „Põhjenduseks öeldakse, et pole ressursse. PRIAst öeldi konkreetselt, et neil ei jätku raha. Kurat, kolmandat korda ma kuskil palumas käima ega kirju kirjutama ei hakka. See on aja raiskamine, kirjuta paks patakas pabereid täis ja tulemust ei vähimatki.”

Eesti Muuseumraudtee Lavassaares Foto: Tanel Meos

Omal ajal oli kitsarööpmelisel raudteel Eestis kõva sotsiaal-majanduslik roll täita. Nüüd võivad need, kes mäletavad vaid meenutada, kuidas külad, isegi linnad ja terved piirkonnad hakkasid hääbuma, kui kitsarööpmeline raudtee mõnes kohas üldse maast üles korjati, teisal aga laiaga asendati. Näiteks Mõisaküla on siiani jäänud kiratsema, kuigi omal ajal oli see suur kitsarööpmelise raudtee sõlmpunkt koos tehaste, töökodade ja ladudega.

Raudtee lähiajaloo ja ka tänase päeva allakäigu põhjusena nimetab Mehis Helme asjaolu, et juba ammu ei ole raudtee eesotsas raudteelased, vaid poliitikast mõjutatud tavalised tippjuhid, kes ei mõista rongiliikluse hingeelu. See muide mõjutab ka muuseumi käekäiku – kui vanasti käis hea koostöö raudteefirmadega, eraldati raha, et muuseum saaks vana tehnikat restaureerida, raudteed ja hooneid korras pidada, siis tänaseks on see vaid ilus mälestus.

Eesti Muuseumraudtee Lavassaares Foto: Tanel Meos

Kitsarööpmeline oli maaelu alus

Muuseumiraudtee ei küsi miljoneid ega sadu tuhandeid. Mehis Helme ütleb, et kui kõik praegu Eestis tegutsevad raudteefirmad (kellest paljude müügikäibed ulatuvad tõepoolest miljonitesse) eraldaks muuseumile igaüks aastas 5000 eurot, elaks muuseum kenasti ära, kõik asjad saaksid korda, ajalugu säiliks ja huvilised saaksid sellest osa.

Läinud nädalavahetusel korraldas muuseumraudtee teist korda nn aurupäevad, mil külastajatel avanes võimalus sõita rongiga, mida vedas üks kahest muuseumi valduses olevast ajaloolisest auruvedurist. Sellist ettevõtmist tasubki teha mitu päeva järjest, sest pikalt jõude seisnud auruveduri käimasaamiseks kulub tükk aega – see käib umbes nii, et õhtul teed katlasse tule, hoiad selle põlevana ja hommikuks on aur üleval. Auruveduriga sõitu saab nautida ka paaril talvekuul ja siis, kui mõni ekskursioonigrupp selle spetsiaalselt ette tellib.

Eesti Muuseumraudtee Lavassaares Foto: Tanel Meos

Lisaks on Mehis Helme omajagu nördinud ka selle üle, et omal ajal, kui kitsarööpmeline raudtee toonasele riigikorrale ja selle ideoloogiale enam vajalik ei olnud, läks suurem osa ülesvõetud relssidest ja neil liikunud veerem takkaotsa vanarauda. Keegi ei tulnud nähtavasti selle pealegi, et midagi võiks tulevastele põlvedele säilitada, kõigil terendas silme ees vaid raha, mis vanametalli müügist saada oli.

Nii juhtus mujal Eestis nii reisi- kui tööstusraudteega, nii juhtus suuresti ka turbaväljadel, kus kitsarööpmeline oli kunagi peamine abivahend, et rabast kooritud turvas välja vedada ja suuremasse jaama juba laiale teele transportida. Praeguseks on muuseumi kasutada jäänud kahekilomeetrine lõik relsse Lavassaareni, kuhu tavapäraselt sõidutatakse külastajaid diiselveduri taha rakendatud vagunitega ja 800 meetrit teed rabasse, kuhu tehakse samuti huvireise, aga seda juba valdavalt dresiiniga. Arvestades, et omal ajal käis paarikümnest vagunist koosnev rong Lavassaare ja Tootsi vahet, rongiga sai sõita Pärnust Mõisakülla ja edasi Valga kaudu Mõnistesse või siis otse Riiga, rääkimata üle-Eestilisest kitsarööpmelise raudtee võrgustikust on tänaseni säilinud osa muidugi vaid piisk meres. Ent nagu välja tuleb, on sellegi tervena hoidmisega tükk tüli ja vaimu närimist.