Eiki Nestor: poliitikutel on aeg kampaaniameeleolust välja saada ja riigi jaoks tööle hakata

Argo Ideon argo.ideon@maaleht.ee RUS

Kõigi sõja-järgsete riigikogu koossei­sude liige Eiki Nestor, kes seekord aga valituks ei saanud, paneb Toompeal ukse kinni ja on vaba mees. SVEN ARBET

Ametist lahkuv riigikogu esimees Eiki Nestor (SDE) tõdeb, et lihtne on teha valitsust erakondade vahel, kes kõik on võitnud. Praegu on sündmuste käik küll väga loogiline, kuid ometi raske öelda, mis lõpuks saab.