EKSOOTILINE FILMIELAMUS | Seitse minutit Marimaa lilledepäeva ilu ja lusti

Film nimega „Lilledepäev” tutvustab eestlastele marilaste üht üsnagi tundmatut tava, nimelt lilledepäeva - pidustust, mis toob kokku ligi 15 000 osalist.

„Selle lühifilmiga soovin näidata, et mari rahval on tavaks juba aastaid korraldada suviti lilledepäeva. Pidustus on sarnane iga aastal toimuvate Tallinna vanalinna päevadega. Mulle meeldis eriti, et 2018. aastal võtsid lillepäevast esmakordselt osa ka eestlased. Usun, et sellised kokkusaamised aitavad eestlastel ja marilastel oma ühisosa paremini tundma õppida,” tutvustab Aleksei Aleksejev oma uut, 14. filmi.

Eestis elav ja töötav Aleksejev on teinud linateose ka sellest, kuis Eestil laulupeotraditsioon Marimaale rändas, aga ka mari rahva pulmadest, ohvriallikaist, pühast mäest, hiiepuudest.