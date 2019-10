EKSPERIMENT | Kui lihtne on osta valmistoitu oma karpi?

Annaliisa Post annaliisa.post@maaleht.ee RUS

Kui inimene ostab igal tööpäeval karbiga süüa, teeb see aastas juba 250 karpi ehk umbes neli kilo prügi.

Ametlikult on vaid käputäis jaekette öelnud, et nende kauplustes on võimalik valmistoitu osta oma karbiga. Katsetasime seitsmes Tartu poes, kui sujuvalt oma taara kasutamine käib.