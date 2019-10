Elektrilevi: kriitilistes piirkondades kulub tormikahjude taastamisele mitmeid päevi

Liik lisas, et täpsem info olukorra ja prognoositavate taastamistööde osas laekub kell 13:00. Hoiame oma lugejaid operatiivselt sündmuste käiguga kursis.

Elering AS kommunikatsioonijuht Ain Köster kinnitas, et ühtegi nende klienti elektrita enam ei ole.

Elektrilevi on ühenduse taastanud 30 000 kodule

Elektrilevi hommikuse pressiteate sõnul oli täna kell 7:50 vooluta ligi 32 000 kodu.

Kõige enam elektrita kliente on Lõuna-Eestis ja Viljandimaal. Elektriühenduse taastamist alustati üle Eesti ning on täna varahommikuse seisuga vool taastatud 30 000 majapidamisele.

„Öö jooksul oleme peamiselt ümbertoite võimaluste leidmise abil paljudele klientidele ühenduse taastanud. Nüüd valges saame kahjudest kindlasti parema pildi,“ ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.

„Hetkel käib brigaadide komplekteerimine üle Eesti, et saaks rikete likvideerimiseks suunata kogu plaanilistest hooldustöödest vabanenud ressursid. Kõige parem on olukord Saaremaal, kus saame kõikidele tarbimiskohtadele elektrivarustuse taastada tänase päeva jooksul, ka enamik Pärnumaa klientidest peaks täna elektri tagasi saama. Kriitilised piirkonnad on Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Tartumaa ja Põlvamaa. Ühenduse taastamise prognoos saab päeva jooksul kindlasti selgemaks,“ lisas ta.

Kõige rohkem on kliente vooluta Põlvamaal (7100), Võrumaal (6900) ja Viljandimaal (6700). Ulatuslikud rikked on endiselt ka Tartumaal (3800), Valgamaal (3300) ja Pärnumaal (2200).

Põhivõrguettevõte Elering kõrvaldas oma Võru alajaamas rikke eile hilisõhtul ja selle tõttu sai ka Elektrilevi enamikule Võru linna klientidele elektrivarustuse taastada.