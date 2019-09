Elektrilevi uus lahendus hoiab tulevikus ära elektrikatkestused

Kõrgendatud varustuskindluse tagab Elektrilevi peamiselt kaht tehnoloogilist lahendust kasutades. Lühiajalised katkestused ja pingelohud kõrvaldatakse superkondensaatorite ja muundurseadmete abil, mis suudavad väga lühikese reageerimise ajaga (10 millisekundit) tagada suure asendusvõimsuse tervele asutusele. Kui katkestus kujuneb pikemaks kui paarkümmend sekundit, tagab vajaliku elektritoite akupank, mida omakorda veelgi pikema katkestuse korral hakkab laadima generaator. Kogu protsessi juhib automaatne tark juhtimissüsteem.

„Seni on meie haigla varustanud kõige olulisemad seadmed ja süsteemid UPS akuseadmetega, mille soetamine ja ülalpidamine on haiglale küllaltki kulukas. Samal ajal on veel hulk selliseid seadmeid, näiteks ventilatsiooniagregaadid, mille UPS seadmetega varustamine käib haiglale üle jõu, kuid mis toimepidevuse tagamiseks vajaksid kõrgendatud kvaliteediga elektrivarustust,“ ütles Pärnu haigla juhatuse liige Jan Põlluste. „Seetõttu on Elektrilevi poolne initsiatiiv pakkuda kompleksset kõrgendatud varustuskindluse lahendust igati tervitatav“.

Lisaks haiglatele soovib Elektrilevi uut lahendust pakkuda ka erinevatele tööstusettevõttele, kus mitmed tundlikud elektriseadmed vajavad täiendavat kaitset. „Teame, et pingelohud tekitavad muresid ka ettevõtetele, kus on tootmisliinid ning kus liini töö täpsus on kriitilise tähtsusega,“ rääkis Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend ja täpsustas, et selliste ettevõtete alla võivad kuuluda toideaine-, metalli-, trüki-, plasti- ja muud töötlevad tööstused.

