Elevandiluuranniku pealinn on langenud krokodillide hirmuvalitsuse alla

Félix Houphouët-Boigny oli mees, kellele meeldis ehitada monumente iseendale. Pealinnagi lasi ta ehitada oma koduküla Yamoussoukro kohale.

Tema juhtimisel rajati linna õhkutõusurada Concordia lennukitele ja Lääne-Aafrika esimene jäähall, Guinessi rekordite raamatu järgi maailma suurim basiilika ja suursugune palee. Viimase ümber tehisjärvedes elutsesid presidendi lemmikloomad - krokodillid.

Peale Houphouët-Boigny surma 1993. aastal asusid riigi kõrgemad võimukandjad ümber kaubanduspealinna Abidjani. Poliitiline pealinn Yamoussoukros jäeti maha ja tänaseks on see moondunud kuumaastikulise asfalti ning katkiste tänavatuledega kohaks.

Lisaks kimbutavad elanikke presidendi paleekrokodillide pesakondlased, keda aastate jooksul palju on saanud. Algselt oli neid 20. Kui palju neid nüüd on, ei tea keegi. Nagu ka seda, mitu inimest nad tapnud on.

"Võimudel puudub krokodillide ohjamiseks tegevuskava. Veekogude lähedale pole võimalik minna, muidu pistetakse sind lihtsalt nahka," rääkis õpetajana töötav Souaga Gérard.

Loe lähemalt The Economistist.